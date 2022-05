Angstcultuur bij hockeysters leidt ook tot vertrek technisch directeur Bijl

De Nederlandse hockeybond moet op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Jeroen Bijl, sinds mei 2018 werkzaam in die functie, heeft besloten de KNHB te verlaten. De onrust die is ontstaan rond de Nederlandse vrouwenploeg, waarin een groot deel van de speelsters de prestatiecultuur als negatief ervaarden, is daar niet vreemd aan.

"Het is duidelijk dat wij na de Olympische Spelen in Tokio binnen de dameslijn in een stevig proces terecht zijn gekomen", laat Bijl in een persbericht weten. "Inmiddels zijn er diverse stappen gezet, zowel door de speelsters en staf als door de KNHB. De situatie rond de dames is echter nog steeds erg precair waarbij ik het gevoel heb dat ik mijn rol als technisch directeur niet goed meer in kan vullen."

Hoewel de KNHB het afgeronde onderzoek naar de angstcultuur bij de hockeysters het boetekleed aantrok, bleef er onvrede bestaan bij een deel van de speelsters. "Ook zij moeten nu hun verantwoordelijkheid pakken", verwoordde aanvalster Frédérique Matla de kritiek.

Van NOC naar KNHB

De 55-jarige Bijl, die als volleyballer 57 interlands speelde, werkte van 2005 tot zijn indiensttreding bij de hockeybond als manager topsport bij sportkoepel NOC*NSF en was chef de mission bij de Olympische Winterspelen van Pyeongchang in 2018.

Bijl is niet de eerste die naar aanleiding van de perikelen bij de Nederlandse vrouwenploeg van het podium verdwijnt bij de KNHB. In januari werd bondscoach Alyson Annan, die Oranje in Tokio naar olympisch goud had geleid, ontslagen.

Een opvolger voor de Australische trainster is nog niet gevonden. Rick Mathijssen was in de running voor de vacante post, maar hij heeft uiteindelijk gekozen voor verlenging van zijn contract bij de mannen van Bloemendaal.