Grote stalbrand in Zeeland, ruim twintig varkens dood

In Poortvliet heeft een grote brand gewoed bij een varkensboer. Daarbij zijn ruim twintig varkens omgekomen, meldt de Veiligheidsregio Zeeland.

Gisteravond brak de brand uit bij het bedrijf. Een schuur met daarin twee stallen stond bij aankomst van de brandweer volledig in brand.

Het lukte de brandweer om te voorkomen dat de brand oversloeg naar een andere schuur met twee stallen. Verder is geprobeerd de stallen zo goed mogelijk te ventileren, om op die manier zoveel mogelijk dieren te redden. Verdeeld over de vier stallen stonden zo'n 7000 varkens. "Het merendeel hebben we dus kunnen redden. We kijken terug op een succesvolle inzet", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen Omroep Zeeland.

Rond 01.30 uur was het vuur onder controle. Er zijn geen mensen gewond geraakt.