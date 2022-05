Nieuw-Zeeland open voor gevaccineerde toeristen

"Vandaag is een dag om te vieren, een belangrijk moment waarop we onszelf weer verbinden met de wereld", zegt de Nieuw-Zeelandse minister Nash van Toerisme. Op het vliegveld van Auckland, het drukste van het land, kwamen vanmorgen vroeg vluchten binnen vanuit onder meer Los Angeles, San Francisco, Kuala Lumpur en Singapore.

'We hebben twee jaar in spanning gezeten' - NOS

Nieuw-Zeeland ging eind maart 2020 grotendeels op slot vanwege de uitbraak van het coronavirus. Buitenlandse toeristen waren niet meer welkom en er golden strenge maatregelen in het land.

Door deze 'zero-covid-strategie' konden de Nieuw-Zeelanders het virus redelijk buiten de deur houden. Maar de strenge regels kwamen premier Arden ook op kritiek te staan, omdat ze te weinig oog zou hebben gehad voor de economische belangen van Nieuw-Zeeland, dat normaal gesproken zo'n 3 miljoen toeristen per jaar ontvangt.

Volledig gevaccineerd en getest

Het land, waar 5 miljoen mensen wonen, ging vorige maand al open voor gevaccineerde Australiërs. Nu komen daar dus reizigers uit tientallen landen bij. Het gaat om landen van waaruit reizigers geen visum nodig hebben om Nieuw-Zeeland binnen te komen. Toeristen uit landen zonder zo'n visumvrijstelling, zoals China en India, zijn nog altijd niet welkom.

Buitenlandse toeristen die Nieuw-Zeeland willen bezoeken moeten volledig zijn gevaccineerd en voor vertrek een coronatest doen. Bij aankomst moeten ze nog een keer testen.

Skiseizoen

Naar verwachting begint het 'echte' toeristenseizoen in Nieuw-Zeeland overigens pas later dit jaar, als de zomer begint in het populaire vakantieland. Nu gaat daar eerst het skiseizoen van start.