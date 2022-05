Basketballer Bruining kookt voor minderbedeelden: 'In Servië armoede meegemaakt'

Basketballer Mack Bruining is 1.89 meter lang en heeft een gespierd lijf met meerdere tattoos. "Mensen denken heel snel dat ik arrogant ben", is hem opgevallen. Maar niks is minder waar.

Nu kookt hij drie keer peer week tien tot vijftien maaltijden extra. "Het is een initiatief dat ik heb opgezet voor de armere mensen in Rotterdam. Denk aan verslaafden, oud-verslaafden, slachtoffers van huiselijk geweld en arme gezinnen."

Armoede meegemaakt

De keuze om juist voor deze doelgroepen maaltijden te verzorgen, is gezien zijn eigen levenservaringen niet toevallig. Op zijn vijftiende kwam Bruining namelijk in zijn eentje in Servië terecht, bij de club Rode Ster Belgrado. "Ik heb daar hele erge armoede meegemaakt, dat vond ik heel heftig om te zien. Aan het eind van de maand denk je: wat moet ik eten, wat ga ik eten, heb ik wel geld?"

Voor zijn vrienden en familie was het in elk geval geen verrassing dat hij vrijwillig extra maaltijden kookt. "Ik ben altijd iemand geweest die mensen heel erg graag helpt, soms te veel. M'n omgeving zei dan dat ik mezelf niet op de eerste plek zette. Dat ik iemand anders eerder help dan mezelf."

"Maar het geeft me juist heel veel voldoening om zulke mensen te helpen", vertelt hij. "Ze zijn dankbaar en daar doe je het voor. Dat geeft je energie."