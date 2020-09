Nieuwe spanningen tussen India en China, VS houdt grensconflict in de gaten

De VS houdt het grensconflict tussen China en India nauwlettend in de gaten en hoopt dat de landen alsnog tot een vreedzame oplossing kunnen komen. Dat zegt een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken tegen persbureau Reuters, nadat India gisteren China beschuldigde van "provocatieve acties".

Volgens India poogden Chinese troepen via een pas in het Himalaya-gebergte in de Noord-Indiase regio Ladakh de betwiste grens tussen de landen over te steken. India reageerde door troepen te mobiliseren en te plaatsen op vier strategische heuvels. China zegt dat juist India voor extra spanningen zorgt met troepenverplaatsingen.

IJzeren staven en stenen

Het oplaaien van het conflict leidde niet tot gevechten tussen de legers, zoals in juni het geval was, toen er zeker twintig Indiase militairen en een onbekend aantal Chinese soldaten om het leven kwamen bij een confrontatie. De troepen zouden elkaar hebben aangevallen met ijzeren staven en stenen; er zou niet zijn geschoten.

Trump wil bemiddelen

Het grensconflict tussen beide grootmachten voert terug naar een korte oorlog in 1962, die door India werd verloren. Zowel China als India claimt sindsdien gebieden aan weerszijden van de ongeveer 4000 kilometer lange grens. Eerder dit jaar zei de Amerikaanse president Trump al dat de VS bereid is te bemiddelen tussen de landen.