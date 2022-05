'Malacia heeft de sprint gewonnen tussen potentiële linksbacks voor Oranje'

Aan de tafel van Studio Voetbal is er zondagavond vooruitgeblikt op de return van Feyenoord in de halve finales van de Conference League tegen Olympique Marseille. Ibrahim Afellay, Rafael van der Vaart, Arno Vermeulen en PEC Zwolle-aanvoerder Bram van Polen spraken hun bewondering uit over linksback Tyrell Malacia, die in de heenwedstrijd sterk speelde en mede dankzij een fraaie tackle een tegendoelpunt voorkwam. "Malacia is een pitbull, daar speel je niet graag tegen", typeert Afellay de 22-jarige Feyenoorder. "Hij is zo scherp, dat is ongelooflijk", bewierookt Van der Vaart de verdediger. "Ik kan mij niet herinneren dat we in Nederland een linksback hebben gehad die zo scherp tackelt."

'Malacia heeft de sprint gewonnen tussen de potentiële linksbacks voor Oranje' - NOS

Vermeulen vult Van der Vaart aan en denkt dat de discussie over wie de linksback van Oranje moet zijn voorlopig even in de ijskast kan. "Hij is heel erg zelfkritisch en het is een joch dat heel veel lerend vermogen heeft. Die kun je als trainer dingen aanreiken waar hij wat mee wil doen. Hij heeft echt wel de sprint gewonnen tussen een aantal potentiële linksbacks bij het Nederlands elftal." Vergelijking met Wijndal De tafel vergelijkt Malacia met AZ-aanvoerder Owen Wijndal, een van die potentiële opties voor de linksachter-positie bij Oranje. "Hij is verdedigend feller dan Wijndal, al heeft die wel weer negen assists dit seizoen", aldus Vermeulen.

