Barcelona kan toch nog winnen in Camp Nou, Depay beloont vertrouwen met treffer

Memphis Depay en Frenkie de Jong vieren de 1-0 van Barcelona tegen Mallorca. - AFP

De euforie over de wederopstanding onder trainer Xavi - met als hoogtepunt de 4-0 overwinning in Bernabeú tegen Real Madrid - was in korte tijd flink getemperd. Waar Real Madrid zaterdag de 35ste landstitel vierde, moest Barcelona zien op te krabbelen na drie thuisnederlagen op rij. Achtereenvolgens Eintracht Frankfurt (2-3, al was Camp Nou bij die Europa League-wedstrijd vooral bevolkt door Duitse fans), Rayo Vallecano (0-1) en Cádiz (0-1) verlieten Barcelona met een verrassende zege. Ook Real Mallorca, dat net als Cádiz strijdt tegen degradatie, zou zich niet zomaar gewonnen geven. Depay in de basis Met Depay en Frenkie de Jong in de basis kreeg Barça na zes minuten al de eerste grote kans. Gavi gaf een ragfijne voorzet, die door Pierre-Emérick Aubameyang net niet op waarde werd geschat en zo kon doelman Sergio Rico zonder veel moeite redding brengen op de kopbal van de spits uit Gabon. Bij de eerste de beste uitbraak van Mallorca sloeg de schrik om het hart bij de thuisclub: Rodrigo Battaglia hield de bal knap binnen en legde de bal bij de tweede paal, waar spits Fer Niño een teen tekort kwam om te scoren. Even later kopte Ronald Araújo, die deze week zijn contract verlengde tot medio 2026, wel raak. De Uruguayaanse verdediger van Barcelona stond echter een voetje buitenspel en leek dat zelf ook te beseffen.

De stand in La Liga. - NOS

De waarschuwing was tegen dovemansoren, want een minuut later zorgde Depay alsnog voor 1-0. Hij controleerde een diepe pass van Jordi Alba prachtig en mikte de bal buiten bereik van Rico in de hoek. Voor Depay, die het na zijn achillespeesblessure aan het begin van het jaar vooral met invalbeurten heeft moeten doen, was het de elfde treffer van het seizoen. De Jong laat zich gelden In aanloop naar het duel met Mallorca ging het veel over Frenkie de Jong, die tegen Rayo Vallecano al na een uur naar de kant werd gehaald en daar zichtbaar ontevreden over was Ook nu speelde De Jong een bleke eerste helft speelde, maar vlak voor rust liet hij zich toch gelden. Zijn stuiterende schot miste echter de juiste richting.

Frenkie de Jong aan de bal tegen Mallorca. - AFP

Na rust had De Jong meer aandeel in het aanvalsspel: zo gaf hij een subtiel passje op Ferrán Torres, wiens voorzet vervolgens door een Mallorca-verdediger tegen de eigen paal werd gegleden. Even later stond het toch 2-0. Een schot van Torres werd nog geblokt, maar aanvoerder Sergio Busquets wist wel raad met de rebound. Voor Busquets was het zijn derde doelpunt in alle competities dit seizoen, een evenaring van zijn seizoensrecord in vijftien seizoenen bij Barcelona. Bovendien was zijn treffer de 2.000ste competitietreffer van Barcelona deze eeuw. Terugkeer Ansu Fati Het opgeleefde publiek ging daarna op de banken staan voor Ansu Fati. Het wonderkind van jeugdoplieiding La Masia miste vrijwel het hele vorige seizoen met een ingescheurde meniscus en raakte in november opnieuw zwaar geblesseerd aan zijn hamstring. Tegen Mallorca keerde Fati voor het eerst sinds 6 november 2021 terug binnen de lijnen.