Bosz bezorgt Marseille gefrustreerde generale voor Europese clash met Feyenoord

Olympique Marseille heeft vier dagen voor de Europese wedstrijd tegen Feyenoord weinig indruk gemaakt in de Franse competitie. In het eigen Stade Vélodrome werd verloren van het Olympique Lyonnais van trainer Peter Bosz (0-3), die zelf nog zes seizoenen in Rotterdam speelde.

Feyenoord verdedigt donderdag de 3-2 overwinning van deze week, met als inzet de finale van de Conference League. Marseille speelde op volle sterkte, om de tweede plaats in de Ligue 1 en daarmee het directe Champions League-ticket te verdedigen.