In kleurrijke shirts speelt RKC degradatiezorgen van zich af tegen Groningen

Omdat van de concurrenten alleen Sparta Rotterdam dit weekend een punt pakte, klimt RKC naar de veertiende plaats van de ranglijst op vijf punten van de degradatiestreep. Er zijn nog drie wedstrijden te gaan, in Waalwijk hangt de vlag er nu goed bij.

RKC Waalwijk heeft in eigen huis FC Groningen verrast door met 3-1 te winnen. Daarmee heeft de ploeg van trainer Joseph Oosting een goede stap gezet om uit de gevarenzone van de eredivisie te blijven.

Voor de gelegenheid speelde RKC Waalwijk in bijzondere shirts. Voor Villa Pardoes (een vakantieverblijf voor ernstig zieke kinderen) prijkten er kleurrijke hartjes, vlinders en een regenboog op het shirt. Na afloop werden de shirts gesigneerd en geveild.

Gerommel bij Groningen

De shirts wakkerden de juiste energie aan bij RKC. Na een kwartier spelen kwam de ploeg al op voorsprong, zij het dankzij knullig verdedigen van FC Groningen-speler Damil Dankerlui. Een terugspeelbal op doelman Peter Leeuwenburgh was te kort, Finn Stokkers profiteerde dankbaar (1-0).

Nog geen tien minuten later was het weer raak voor RKC. Verdediger Bart van Hintum van Groningen schatte een lange bal totaal verkeerd in, waarna een onzelfzuchtige Michiel Kramer de bal alleen nog maar af hoefde te leggen op Stokkers. Voor de twee keer passeerde hij Leeuwenburgh.

Het werd voor de ploeg van Danny Buijs al vroeg tijd om orde op zaken te stellen. De nummer acht van de competitie had voorafgaand aan de wedstrijd onder Buijs nog nooit vier nederlagen op rij geleden, de laatste keer dat dat gebeurde was maar liefst zes jaar geleden.