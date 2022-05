Schiphol verwacht morgen minder reizigers, 'maar het blijft druk'

Deze meivakantie verwacht Schiphol zo'n 17 procent minder reizigers op de luchthaven dan tijdens de laatste meivakantie voor de coronapandemie. Toch is er sprake van grote drukte, onder meer als gevolg van personeelstekorten. Vooral bij de bagage-afhandelaars en het vliegpersoneel van de maatschappijen zijn veel vacatures niet ingevuld.

Ook waarschuwt de luchthaven voor 'piekmomenten' waarop het even druk is als in de meivakanties voor de coronapandemie. In totaal verwacht de luchthaven gemiddeld zo'n 174.000 vertrekkende, aankomende en overstappende passagiers per dag te verwerken tijdens deze meivakantie. Vooral rond 14.00 uur voorziet de luchthaven dagelijks piekdrukte. Met lange rijen tot gevolg en mogelijke vertragingen.

De luchthaven raadt reizigers aan om twee uur van tevoren in te checken voor Europese vluchten en drie uur uit te trekken voor intercontinentale vluchten. Ook krijgen ze het advies om bij de luchtvaartmaatschappijen te informeren of daarvan moet worden afgeweken.

Gisteren moesten sommige passagiers twee uur wachten voor zij door de security konden.