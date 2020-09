Williams ploetert, maar heeft eerste record bij US Open al binnen

Serena Williams droomt nog altijd van een 24ste grandslamtitel. Daarmee zou ze het record van Margaret Court evenaren. Bij de US Open nam de Amerikaanse de eerste horde door met 7-5, 6-2 te winnen van landgenote Kristie Ahn.

De 38-jarige Williams won in januari 2017 haar laatste grandslamtitel en daarna werd ze moeder. Na haar terugkeer speelde ze nog vier grandslamfinales, maar die gingen allemaal verloren.

Tegen Ahn moest zevenvoudig US Open-kampioene Williams zowel in de eerste als in de tweede set een 2-0 achterstand wegwerken. Eenmaal op stoom kwam haar 102de US Open-overwinning (een record en een meer dan Chris Evert) niet meer in gevaar.

Australian Open-winnares Kenin oppermachtig

Sofia Kenin drong wel probleemloos door tot de tweede ronde. De Amerikaanse winnares van de Australian Open won met 6-2, 6-2 van de Belgische Yanina Wickmayer.