Wereldwijd protesten op Dag van de Arbeid, rellen in Parijs

Voor het eerst in drie jaar tijd waren er binnen en buiten Europa weer grootschalige Dag van de Arbeid-manifestaties. In Parijs kwam het - zoals gebruikelijk bij 1 mei-protesten in de Franse hoofdstad - tot ongeregeldheden. In een oostelijk gelegen stadswijk werd een aantal ondernemingen, waaronder een McDonalds-vestiging, geplunderd. Volgens de Franse politie vielen 'anarchisten' ook de brandweer aan om het bluswerk te hinderen. Daarop zette de politie traangas in. Er zijn tot nu 45 arrestaties gemeld, acht agenten raakten gewond. Demonstraties in de andere Franse steden verliepen overwegend rustig. Verspreid over het land waren er vele duizenden actievoerders op de been. Oppositieleiders maakten van de gelegenheid gebruik om de pas herkozen president Macron onder druk te zetten, onder meer om zijn geplande verhoging van de pensioenleeftijd tegen te houden. Wereldwijd Vanwege de coronapandemie was het de afgelopen twee jaar op 1 mei relatief rustig in Europese steden. Maar ditmaal golden amper of geen coronamaatregelen en was er volop ruimte voor protestmarsen, demonstraties en concerten. Ook buiten Europa waren er vandaag allerlei manifestaties en bijeenkomsten:

Van Cuba tot Zuid-Korea: Dag van de Arbeid-acties over de hele wereld - NOS

Het Julianapark in Utrecht leek vandaag wel een festivalterrein, zei een verslaggever van RTV Utrecht. Er waren allerlei tenten opgezet met kraampjes, muziek en een podium. De aanwezigen hadden eerder op de dag een protestmars gelopen vanaf het Jaarbeursplein naar het park. Op spandoeken die werden meegevoerd werd aandacht gevraagd voor de achterblijvende lonen in verhouding met de hoge inflatie. Op andere spandoeken waren portretten van prominente communisten als Marx, Engels en Lenin afgebeeld. De Dag van de Arbeid werd eind 19e eeuw ingesteld door de internationale socialistische en communistische beweging.

Deelnemers aan de demonstratie in Utrecht - ANP

Veel 1-meivieringen buiten de Nederlandse grens waren niet alleen bedoeld om werknemers een hart onder de riem te steken. Zo waren er in Tsjechië en Slowakije demonstraties om Oekraïne te steunen, maar ook anarchisten en andere tegenstanders van de EU grepen hun kans om actie te voeren. Veel arrestaties in Istanbul Veruit de meeste arrestaties werden gemeld in Turkije. In Istanbul zijn volgens de autoriteiten 164 mensen aangehouden omdat ze zonder vergunning demonstreerden, bijvoorbeeld op het Taksimplein. Op andere plekken in de stad waren manifestaties wel toegestaan. Daar waar het kon, kwamen duizenden mensen samen in Istanbul. De vakbonden riepen ook hier op tot compensatie voor de almaar stijgende prijzen. In Turkije is de situatie veel extremer dan elders: de jaarlijkse inflatie ligt er momenteel op ruim 60 procent.

Demonstranten in Istanbul - AFP