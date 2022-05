Tweede dode gevonden in Amsterdamse flat waar vrijdag brand woedde

In de flat in Amsterdam-West waar eerder deze week een 33-jarige bewoner omkwam bij een grote brand, is vanmiddag opnieuw een dode aangetroffen. De politie kan niet zeggen of er een verband is tussen de brand en de vondst van het tweede lichaam.

Het flatgebouw staat aan de Hoek van Hollandstraat, in de wijk Slotervaart. De politie doet er momenteel onderzoek en wil nog niets kwijt over de identiteit van de tweede dode.