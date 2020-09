Nieuwe foto's van Grapperhaus die coronaregels overtreedt

Bruiloft Grapperhaus - Ferry de Kok

Er zijn opnieuw foto's gepubliceerd van de bruiloft van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Daarop is te zien dat de minister meer coronaregels overtreedt dan enkel de anderhalvemetermaatregel. SBS Shownieuws toonde gisteravond foto's waarop de minister onder meer een hand lijkt te geven en zijn schoonmoeder omarmt. Vorige week donderdag raakte Grapperhaus in opspraak door beelden die werden verspreid van zijn bruiloft. Daarop was te zien dat hijzelf en ook zijn gasten zich niet hielden aan de anderhalvemeterregel op de trappen van het stadhuis in Bloemendaal. 'Niks toe te voegen' aan eerdere verklaring De minister bood zijn excuses aan en voegde daaraan toe dat hij vóór en tijdens de huwelijksdag de mensen er voortdurend op heeft gewezen dat ze afstand moeten houden als ze niet tot hetzelfde huishouden horen en dat ze ook de andere coronaregels moeten respecteren. Shownieuws vroeg Grapperhaus om een reactie op de recentste foto's, waarop hij dus meerdere regels lijkt te overtreden. Via een woordvoerder laat hij weten "niks toe te voegen" aan zijn eerdere verklaring.

Foto - Ferry de Kok

De foto's van de bruiloft van Grapperhaus leidden tot verontwaardiging, omdat hij als justitieminister het gezicht is van de handhaving van de coronamaatregelen. Zo besloten boa's na de misstap van Grapperhaus de afgelopen dagen minder boetes uit te delen. Vandaag wil de Kamer de minister ondervragen over zijn bruiloft. Premier Rutte erkende vorige week dat er dingen fout zijn gegaan op het huwelijk, maar hij vond niet dat de geloofwaardigheid van de minister op het spel stond. Volgens politiek verslaggever Wilco Boom maakt de publicatie van de nieuwe foto's de positie van Grapperhaus er niet beter op. Tot nu toe waren de coalitiepartijen en de linkse oppositie "niet uit op het politieke hoofd van de minister", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Hij heeft best wat krediet in de Kamer. In tegenstelling tot zijn voorgangers heeft hij niet heel veel problemen op zijn ministerie veroorzaakt. Het wordt nu moeilijker om hem op zijn plek te houden."

Bruiloft minister Grapperhaus - Ferry de Kok