Sam Bennett wint Eschborn-Frankfurt met dank aan ploeggenoot Van Poppel

Trek-renner Daan Hoole maakte deel uit van een groep vroege vluchters., die echter al op 84 kilometer van de finish gegrepen werd. Er volgden nog wat aanvallen, maar op het laatste vlakke deel van het parcours haalde niemand het nog in zijn hoofd te demarreren.

Al vroeg in de finale was het voor de sprintersploegen dringen om een goede lead-out op te zetten. De in Europa teruggekeerde Eritreër Biniam Girmay probeerde Alexander Kristoff (in de laatste zes edities vier keer winnaar en twee keer derde) af te zetten, maar uiteindelijk ging dat Danny van Poppel het beste af.

Hij loodste Bennett erg knap naar voren, waardoor de Ier zijn eerste zege van het seizoen kon pakken.