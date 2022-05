Lampard krijgt in degradatiestrijd hulp van oude vrienden, Arsenal blijft vierde

Frank Lampard heeft in de degradatiestrijd hulp gekregen van zijn oude vrienden bij Chelsea. Dankzij een enorme blunder van Cesar Azpilicueta won zijn ploeg Everton met 1-0 van de Londenaren in de Premier League.

Azpilicueta werd in Londen tot aanvoerder benoemd, toen Lampard in 2019 aan de slag ging als manager van Chelsea. Lampard was ook dertien seizoenen speler van de club en won in die periode zowat alles wat er te winnen viel.

En die band draagt Azpilicueta nog steeds, terwijl Lampard tegenwoordig voor elk punt knokt met Everton. De ontlading op Goodison Park was dan ook groot, toen de Spanjaard vlak na rust zomaar de bal inleverde en Richarlison profiteerde.