AC Milan ontsnapt, Inter haakt aan; spanning stijgt in scudetto-strijd

De 22-jarige Leão onderschepte in de 82ste minuut een slechte pass van Fiorentina-doelman Pietro Terracciano en schoot vervolgens het winnende doelpunt binnen. Dat leidde tot uitzinnige taferelen in San Siro, waar de koploper op een duur gelijkspel leek af te stevenen.

Het programma van AC Milan in de beslissende weken is wat zwaarder dan dat van Inter. De 'Rossoneri' neemt het nog op tegen Hellas Verona (uit), Atalanta Bergamo (thuis) en Sassuolo (uit). De 'Nerazzurri' treffen nog Empoli (thuis), Cagliari (uit) en Sampdoria (thuis).

Lautaro Martinez miste aanvankelijk vanaf elf meter, maar via de paal en de handen van doelman Marco Silvestri kreeg hij in de rebound een nieuwe kans: 0-2.

Inter kwam in Udine vroeg op voorsprong via Ivan Perisic, die een hoekschop bij de eerste paal raak kopte. Kort voor rust viel de tweede treffer uit een discutabele strafschop, gegeven na tussenkomst van de VAR. Edin Dzeko ging gretig naar de grond na licht contact met een verdediger van Udinese.

Het was voor Leão zijn tiende treffer van het seizoen. Daarmee is hij clubtopscorer, want Olivier Giroud (negen) en Zlatan Ibrahimovic (acht) scoorden iets minder vaak.

Het werden nog twintig bange minuten voor Inter, nadat Udinese via Ignacio Pessotto was teruggekomen in de wedstrijd. De invaller scoorde uit de rebound nadat doelman Samir Handanovic een vrije trap van Gerard Delofeu fraai uit de kruising had gedoken.

Bij Inter speelde Stefan de Vrij centraal achterin de hele wedstrijd mee, Denzel Dumfries kreeg rust en bleef aan de kant. Bram Nuytinck en Marvin Zeegelaar waren reserve bij Udinese.

Jarige Bonucci op dreef bij Juventus

Matthijs de Ligt is met Juventus vrijwel zeker van een plek bij de eerste vier en daarmee Champions League-deelname. De ploeg uit Turijn was met 2-1 te sterk voor het Venezia van linksback Ridgeciano Haps.

Beide treffers van Juventus kwamen op naam van verdediger Leonardo Bonucci, die vandaag zijn 35ste verjaardag viert. Tussendoor zorgde Mattia Aramu voor de gelijkmaker namens de hekkensluiter uit Venetië.