Gelegenheidselftal Vitesse stopt 'snelle' opmars Go Ahead en is zeker van play-offs

Bekijk hier de samenvatting van Go Ahead Eagles - Vitesse - NOS

Eerder dit seizoen werd het in Arnhem ook 2-1, maar dan voor Go Ahead Eagles. Voor de ploeg van trainer Kees van Wonderen was dat de opmaat naar een uitstekend seizoen, waarin het zelfs nog zicht heeft op een plek in de play-offs voor Europees voetbal. Bij Vitesse is het sinds de Europese uitschakeling in de Conference League sportief vooral kommer en kwel. Ook bestuurlijk is veel onduidelijk: de Russische eigenaar Valeiy Oyf heeft de club te koop gezet, maar veel interesse in de met schulden beladen club lijkt er nog niet te zijn. Tegen Go Ahead moest Vitesse met Matus Bero, Sondre Tronstad en Jaocob Rasmussen liefst drie sleutelspelers missen. Bovendien is Dominik Oroz ook nog altijd niet beschikbaar: de Oostenrijkse Kroaat zit al weken in Oostenrijk vanwege onduidelijkheid rond zijn dienstplicht.

Schitterend lobje Openda Na tien minuten sprintte Loïs Openda naar het doel van Go Ahead Eagles, omspeelde doelman Andries Noppert, maar schoot vervolgens tegen de paal. Ook Isac Lidberg leek namens de thuisclub op weg naar een treffer, maar hij aarzelde iets te lang en stond bovendien buitenspel. Bij de derde grote kans was het wel raak: Toni Domgjoni verstuurde een fraai pass in de diepte op Openda en die tilde de bal vanuit de lucht op wonderschone wijze over de lange Noppert in het doel.

Openda viert zijn doelpunt met Enzo Cornelisse - Pro Shots

Daarna zakte Vitesse terug en prompt kreeg Go Ahead Eagles kansen via opnieuw Lidberg (hij legde de bal op een meter van de doellijn terug, waar hij 'm ook zelf in het doel had kunnen frommelen) en Ragnar Oratmangoen (schot op doelman Schubert). Tien minuten voor rust, in een fase waarin de drang van de thuisploeg juist een beetje getemperd was, viel de gelijkmaker. Weer was Lidberg verdediger Tomas Hajek te snel af en nu liet hij Schubert kansloos.

Isac Lidberg wordt gefeliciteerd na zijn gelijkmaker tegen Vitesse - ANP