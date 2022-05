PSV blijft in het spoor van Ajax na doelpuntrijke zege op Willem II

PSV heeft in de jacht op Ajax geen steken laten vallen tegen laagvlieger Willem II. De Eindhovenaren zegevierden met 4-2, waardoor het gat met de Amsterdammers vier punten blijft.

Trainer Roger Schmidt had met name achterin een puzzel te leggen wegens de afwezigheid van centrale verdedigers André Ramalho, Armando Obispo en de al langer geblesseerde Olivier Boscagli. De Duitser posteerde daarom middenvelder Erick Gutiérrez naast Jordan Teze.

Götze ziek

Omdat ook Mario Götze door ziekte ontbrak, verscheen er een gehavend PSV aan de aftrap. Willem II kende echter eveneens personele problemen, met onder meer de zieke Freek Heerkens.

Excuses waren er dus niet voor de bekerwinnaar en bleken uiteindelijk ook niet nodig. Na de snelle openingstreffer van Ritsu Doan, met in de aanloop een buitenspelsituatie rondom Vinícius, verdubbelde Cody Gakpo na ruim een halfuur de marge door via de binnenkant van de paal raak te koppen. Ditmaal was Mauro Júnior de aangever.