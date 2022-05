Vlasov grijpt de macht in klimtijdrit en snoept Dennis eindwinst af in Romandië

Steven Kruijswijk was een van de renners die de klimtijdrit al goed kende, want vier jaar geleden werd hij achter Egan Bernal, Primoz Roglic en Richie Porte vierde op dezelfde berg. Ook nu noteerde hij een uitstekende tijd, al gaf hij achteraf toe dat hij de lengte van de klim een beetje onderschat had.

Dit keer was zijn tijd (34.45) goed voor de vijfde plaats in de daguitslag. Ook in het eindklassement maakte Kruijswijk een mooie sprong naar plek zeven.

Daarvoor werd de eerste serieuze tijd neergezet door de 20-jarige Italiaan Antonio Tiberi (Trek), maar voor het grote talent goed en wel in de hotseat had plaatsgenomen dook Ion Izagirre (Cofidis) al onder zijn tijd.

Bij het eerste tussenpunt was al duidelijk dat Vlasov vandaag veel te sterk was voor zijn concurrent. Op het vlakke gedeelte was de Rus al meer dan twintig seconden sneller dan Dennis en op de top in Villars was dat verschil zelfs gegroeid tot 2 minuten en 12 seconden.

Zo tuimelde Dennis zelfs nog van het podium in het eindklassement en mochten de drie besten in de tijdrit ook naar het eindpodium. Vlasov werd eindwinnaar, voor de Zwitser Gino Mäder (Bahrain Victorious, derde in de tijdrit) en de verrassende Geschke.