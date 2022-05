Negen arrestaties na instorten gebouw in China, onder wie pandeigenaar

Volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua hadden de huurders van het pand onlangs "structurele veranderingen" aangebracht aan het gebouw. President Xi vindt dat zulke eigenhandig aangepaste of gebouwde panden vaker moeten worden gecontroleerd om eventuele gebreken eerder op het spoor te komen, meldde het staatspersbureau gisteren. Ook heeft Xi een onderzoek gelast naar de oorzaak van de ramp.

Vaker instortingen

Vorig jaar kwamen in de stad Suzhou, in het oosten van het land, zeventien mensen om het leven toen een hotel instortte.

In snelgroeiende Chinese steden worden de veiligheidsnormen in de bouw niet altijd goed nageleefd, omdat panden vaak onder grote tijdsdruk druk moeten worden opgeleverd. Soms worden illegaal extra vloeren toegevoegd of worden panden niet voldoende verstevigd. Ook is corruptie niet ongewoon, schreef persbureau Reuters gisteren, onder meer onder ambtenaren die zijn belast met de handhaving van de bouwnormen.