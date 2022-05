Vanavond op tv: Cherson compleet afgesloten • Problemen door stroomschaarste • Iconische foto’s Jodenvervolging

Cherson afgesloten van de buitenwereld

De Zuid-Oekraïense stad Cherson lijkt volledig in handen van de Russen. De roebel is er vandaag ingevoerd en communicatie is niet meer mogelijk. Ook komt er volgens de Britten een pro-Russisch stadsbestuur. De Oekraïense autoriteiten waarschuwen voor een Russisch schijnreferendum in de regio. Die tactiek paste Rusland in 2014 toe op de Krim. We spreken Lada Danik, zij vluchtte met haar kind uit Cherson. Haar man zit er nog. Te gast is oud-generaal Mart de Kruif.