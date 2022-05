Motorcoureur Bagnaia wint GP Spanje, weer top-10-klassering Bendsneyder in Moto2

De Italiaan Francesco Bagnaia heeft in Jerez de grote prijs van Spanje in de MotoGP-klasse gewonnen. De Italiaan leidde de hele race en boekte zijn eerste zege van het jaar. WK-leider Fabio Quartararo werd tweede. Hij verstevigde daarmee zijn koppositie in het klassement.

Bagnaia en Quartararo, die vertrokken waren vanaf de eerste en tweede startplek, reden langzaam maar zeker weg bij de rest van het veld. Het gat tussen Quartararo en Bagnaia was nooit groter dan een seconde, maar het lukte de Fransman niet de Italiaan in te halen.

Álex Rins was medekoploper in het WK, maar de Spanjaard reed zijn Suzuki de grindbak in, viel vervolgens ver terug en scoorde geen punten.

Bendsneyder zet goede reeks door

Bo Bendsneyder eindigde in de Moto2-klasse voor de vierde race op rij in de toptien. De 23-jarige Rotterdammer kwam als zevende over de streep. De winst was voor de Japanner Ai Ogura, die zijn eerste overwinning boekte in de raceklasse.

Bendsneyder staat na zes races op 34 WK-punten en bezet daarmee de elfde plaats in het klassement. Zonta van den Goorbergh wacht nog altijd op zijn eerste WK-punt. Hij werd in Jerez negentiende.