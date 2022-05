Vermakelijke en soms verhitte Friese derby kent geen winnaar: 3-3

De Friese derby tussen sc Heerenveen en SC Cambuur is in een gelijkspel geëindigd. Na ruim negentig vermakelijke minuten stond er een 3-3 uitslag op het bord. De beslissing leek diep in blessuretijd te vallen in het voordeel van Cambuur door een treffer van Mitchell Paulissen, maar Joost van Aken herstelde namens de thuisploeg toch nog het evenwicht. Heerenveen beleefde een droomstart, want al na twee minuten lag de bal in het Leeuwarder doel. Anas Tahiri volleerde uit een voorzet van Thom Haye raak bij de tweede paal en die vroege goal kwam de wedstrijd ten goede. Immers, de Friese derby kreeg vrijwel meteen een open karakter. Cambuur had nagenoeg niets te vertellen in de openingsfase, maar wist na twaalf minuten toch de gelijkmaker af te dwingen. Een kopbal van Roberts Uldrikis, uit een voorzet van Patrick Joosten, bleek succesvol.

Roberts Uldrikis heeft zojuist gescoord - Pro Shots

In het vervolg van de eerste helft golfde het spel op en neer met vooral kansen voor Heerenveen. Zo schoot Tibor Halilovic in kansrijke positie naast en zag Amin Sarr zijn poging over het doel van keeper Sonny Stevens zeilen. Nadat Sydney van Hooijdonk een treffer wegens buitenspel afgekeurd had zien worden, kon de Heerenveen-spits even later alsnog juichen. Uit een vrije trap van Haye vanaf rechts kopte hij ongedekt binnen. Ook na rust bood het treffen vermaak. Naast enkele opstootjes vielen er meerdere mogelijkheden te noteren. En opnieuw kwam Cambuur op gelijke hoogte, ditmaal na ruim een uur.

Sydney van Hooijdonk - Pro Shots