Van de Zandschulp moet al vroeg opgeven in eerste ATP-finale

De eerste ATP-finale in de carrière van Botic van de Zandschulp is geëindigd in een deceptie. De 26-jarige Nederlandse tennisser moest in München opgeven tegen de jonge Deen Holger Rune.

Het stond op dat moment 4-3 in de eerste set in het voordeel van Van de Zandschulp. Hij kreeg last de borst, keerde na een medische behandeling van circa 20 minuten terug op de baan en hield het na vier punten definitief voor gezien.