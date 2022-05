Vrouwen HDM en Amsterdam naar play-offs, mannen Bloemendaal delen mentale tik uit

Voor HDM is het de tweede keer in de clubhistorie dat het de in 1992/93 ingevoerde play-offs bereikt. De Haagse club was vanmiddag met 2-1 te sterk voor Bloemendaal, terwijl concurrent Pinoké punten verspeelde bij Hurley: 2-2.

De strijd om de landstitel in het hockey bij de vrouwen gaat tussen dezelfde vier clubs als vorig seizoen. Amsterdam en HDM hebben zich in de voorlaatste speelronde verzekerd van een plek bij de laatste vier, nadat Den Bosch en SCHC zich eerder al hadden geplaatst voor de seizoensontknoping.

Nummer twee SCHC won na een vroege achterstand met dezelfde cijfers van degradatiekandidaat Oranje-Rood. International Yibbi Jansen maakte alle treffers voor de ploeg uit Bilthoven. Ze komt daarmee op 25 treffers in de hoofdklasse; nooit eerder was een speelster van SCHC zo trefzeker in één seizoen.

Amsterdam won in Rotterdam met 1-4 van Victoria. Maria Verschoor, Fay van der Elst (twee) en Freeke Moes waren trefzeker voor de ploeg uit de hoofdstad. Hekkensluiter Victoria is door de nederlaag na drie seizoenen gedegradeerd uit de hoofdklasse.

Even verderop in het Amsterdamse Bos plaatste Pinoké zich in het eerst in de clubhistorie voor de play-offs. Een 3-0 zege tegen Rotterdam was voldoende om zeker te zijn van een plek bij de laatste vier. Alexander Hendrickx (strafcorner), Miles Bukkens en Dennis Warmerdam maakten het verschil.

HGC klopt concurrent Kampong

HGC heeft misschien wel de beste papieren om het laatste play-offticket te pakken. De ploeg uit Wassenaar was met 4-3 te sterk voor concurrent Kampong. Seve van Ass, Jan van 't Land en Marco Bolto zorgden voor een vroege 3-0 voorsprong. Dankzij twee treffers van Jip Janssen maakte Kampong het nog spannend, maar de ploeg uit Utrecht incasseerde via Van Ass nog een vierde treffer. De 4-3 van Terrance Pieters in de slotminuten kwam te laat voor Kampong.

Volgende week kan HGC het karwei afmaken, als het een uitwedstrijd tegen hekkensluiter Hurley speelt. Concurrenten Kampong (thuis tegen Pinoké) en Oranje-Rood (uit tegen Bloemendaal) hebben een veel zwaarder programma.

Hurley verloor vandaag met 3-2 van Oranje-Rood en is daardoor gedegradeerd. De club uit Amstelveen was drie seizoenen actief op het hoogste niveau.