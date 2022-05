HDM en Amsterdam verzekeren zich van deelname play-offs in hoofdklasse vrouwen

De strijd om de landstitel in het hockey bij de vrouwen gaat tussen dezelfde vier clubs als vorig seizoen. Amsterdam en HDM hebben zich in de voorlaatste speelronde verzekerd van een plek bij de laatste vier, nadat Den Bosch en SCHC eerder al hadden geplaatst voor de seizoensontknoping. Het speelschema zal ook identiek zijn aan vorig jaar: koploper Den Bosch treft nummer vier HDM en SCHC wordt gekoppeld aan Amsterdam. Vorig seizoen pakte Den Bosch de landstitel door in de finale Amsterdam te kloppen. Voor HDM is het de tweede keer in de clubhistorie dat het de in 1992/93 ingevoerde play-offs bereikt. De Haagse club was vanmiddag met 2-1 te sterk voor Bloemendaal, terwijl concurrent Pinoké punten verspeelde bij Hurley: 2-2.

De uitslagen van de 21ste speelronde - NOS

Tessa Beetsma was van grote waarde voor HDM door beide treffers voor haar rekening te nemen. De international van Jong Oranje verdubbelde daarmee haar seizoenstotaal. Victoria degradeert Amsterdam won in Rotterdam met 1-4 van Victoria. Maria Verschoor, Fay van der Elst (twee) en Freeke Moes waren trefzeker voor de ploeg uit de hoofdstad. Hekkensluiter Victoria is door de nederlaag na één seizoen alweer gedegradeerd uit de hoofdklasse. Koploper Den Bosch boekte een moeizame 3-1 thuiszege op HGC. Lidewij Welten maakte de 250e treffer van haar lange carrière. Nummer twee SCHC won na een vroege achterstand met dezelfde cijfers van degradatiekandidaat Oranje-Rood. International Yibbi Jansen maakte alle treffers voor de ploeg uit Bilthoven. Ze komt daarmee op 25 treffers in de hoofdklasse; nooit eerder was een speelster van SCHC zo trefzeker in één seizoen.

De stand met nog één duel te spelen. - NOS