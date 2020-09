Meeslepende terugkeer Murray op grandslamniveau bij US Open

Murray overleeft matchpoint in vijf uur durend US Open-gevecht - NOS

De terugkeer van Andy Murray op een grandslamtoernooi heeft direct voor veel drama gezorgd. De Brit overleefde in de eerste ronde van de US Open in een wedstrijd van bijna vijf uur een matchpoint tegen Yoshihito Nishioka.

Het kostte Thiem erg veel moeite om de eerste set te winnen. Op 5-4 liet hij de kans liggen om de set uit te serveren en de tiebreak werd toch nog spannend ondanks een 5-1 voorsprong.

Door de afwezigheid van Rafael Nadal en Roger Federer is Thiem een van de grote kanshebbers op de titel in New York. Hij stond eerder dit jaar in de finale van de Australian Open en haalde twee keer de eindstrijd van Roland Garros.