Vier Nederlanders judoën om medailles, Van 't End al na één partij klaar op EK judo,

Judoka Noël van 't End is bij de EK in het Bulgaarse Sofia in de tweede ronde uitgeschakeld. De wereldkampioen van 2019 in de klasse tot 90 kilogram werd in de slotseconden van de partij op zijn rug gegooid door de Fransman Maxim-Gaël Ngayap Hambou.

De 30-jarige Van 't End had in de eerste ronde een bye, waardoor het duel met de tien jaar jongere Ngayap Hambou zijn eerste van het toernooi was. Beide judoka's waren afwachtend in de partij, wat ze op een straf kwam te staan.

Van 't End ging vervolgens wat aanvallender judoën, maar ook EK-debutant Ngayap Hambou deed verwoede pogingen de winst naar zich toe te trekken. Vlak voor het verstrijken van de reguliere vier minuten, plaatste de Fransman alsnog een succesvolle aanval. De Nederlander had daar geen antwoord op, belandde op z'n rug en verloor op ippon.