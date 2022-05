Goud voor Korrel, Steenhuis wint zilveren medaille op EK judo

Michael Korrel heeft een gouden medaille gewonnen op de EK judo in het Bulgaarse Sofia. In een spannende finale was hij te sterk voor de Pool Piotr Kuczera. Guusje Steenhuis won zilver. Korrel, actief in de klasse tot 100 kilogram, wist lang geen vuist te maken tegen de verdedigende Kuczera. Het kwam aan op een verlenging, maar ook daarin bleef het duel lang in evenwicht. Uiteindelijk besliste Korrel de finale met een mooie worp en won hij met ippon. Bij de vrouwen verloor de 29-jarige Steenhuis, actief in de klasse tot 78 kilogram, in de finale van Alina Böhm uit Duitsland. Steenhuis reikte in haar carrière al drie keer eerder tot de EK-finale, maar ook toen greep ze naast een gouden medaille.

Ook in haar vierde eindstrijd had Steenhuis het zwaar. Ze kreeg weinig grip op de Duitse EK-debutante Böhm, die het initiatief had en meerdere malen dicht bij een beslissende worp was. Bovendien leek Steenhuis last te hebben van haar pols. Ze kwam op een waza-ari achterstand en wist die niet meer weg te werken. Goud voor Spijkers? Spijkers haalde de finale bij de zwaargewichten na een zege op Goeram Toesjisjvili uit Georgië, die hij op zijn rug gooide. Hij komt in de eindstrijd uit tegen Johannes Frey uit Duitsland.

Jur Spijkers - Orange Pictures