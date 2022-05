Drie Nederlandse judoka's in EK-finale, Van 't End al na één partij klaar

Guusje Steenhuis, Michael Korrel en Jur Spijkers hebben een finaleplaats behaald bij de EK judo in het Bulgaarse Sofia. Steenhuis strijdt in de klasse tot 78 kilogram om de titel, Korrel doet dat in de klasse tot 100 kilogram en Spijkers bij de zwaargewichten.

De 29-jarige Steenhuis reikte in haar carrière al drie keer eerder tot de EK-finale, maar nog nooit leidde dat tot een gouden medaille. Dit keer versloeg ze in de halve finales Patricia Sampaio. In de slotfase lag de Portugese kermend van de pijn op de grond, ze kon niet verder. Steenhuis treft in de finale, die later vandaag gejudoot wordt, de Duitse Patricia Böhm.