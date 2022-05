Zo is het om al maanden onder Russische bezetting te leven

"Melitopol geeft zich niet over, we zijn alleen tijdelijk bezet." Twee maanden geleden begon met deze woorden van de burgemeester de Russische bezetting van Melitopol, een stad ter grootte van Amersfoort. Verzet in de Zuid-Oekraïense stad is uitgedoofd, de achtergebleven bewoners zijn vooral bezig met overleven.

"Het leven hier is wild, het is geen normale stad meer", vertelt de 30-jarige Maks uit Melitopol. "Bijna alles is gesloten en veel mensen zijn vertrokken." Voedsel lijkt vooralsnog voldoende voorradig, maar is veel duurder geworden. Het betalen ervan gaat moeizaam, omdat overal cash moet worden betaald. "Gelukkig heb ik voldoende contant geld in huis."

Enkele banken zijn geopend, maar het opnemen van grote bedragen is niet mogelijk, vertelt stadsgenoot Anna. "Je mag 1000 grivna (zo'n 30 euro) per dag opnemen." Maar daarvoor moet je wel geduld hebben: "Je staat vaak vijf uur in de rij voor de pinautomaat. Dat is voor oude en kwetsbare mensen niet te doen."

Het leven in de stad is primitiever geworden, waarbij overleven een dagtaak is geworden. "Mensen verkopen hun spullen om maar aan eten te komen", zegt Maks. "Er is ruilhandel op gang gekomen, zelfs voor medicijnen", vult Anna aan.

Verzet

In de eerste dagen van de bezetting was er relatieve vrijheid in de stad. Net als in Cherson en Berdjansk werd in Melitopol geprotesteerd tegen de Russische bezetting. Het geweldloze verzet leek getolereerd te worden, maar is inmiddels niet meer mogelijk, vertellen Maks en Anna. Met name invloedrijke bewoners en zakenlieden werden door arrestaties monddood gemaakt.

Burgemeester Ivan Fedorov werd aanvankelijk met rust gelaten, maar werd op de elfde dag van de bezetting opgepakt omdat hij weigerde mee te werken aan de Russische overheersing. Na enkele dagen kwam hij vrij dankzij een gevangenenruil. "Andere ontvoerde bewoners hebben we nooit meer terug gezien", zegt Anna. Die aanpak werkt - niet onlogisch - afschrikwekkend.

Melitopol ligt diep in het bezette deel van Oekraïne: