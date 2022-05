Oude rotten Ibrahimovic, Giroud en Dzeko maken Milaan weer voetbalhoofdstad van Italië

Ondanks het uitblijven van grote aankopen maken de Milanese ploegen dit seizoen wederom de dienst uit in Italië. Met daarbij een bijzondere vermelding voor Zlatan Ibrahimovic. "Of de Serie A makkelijker geworden is?", vroeg de onbescheiden Zweed zich hardop af toen de opmars van AC Milan een tijdje geleden al ter sprake kwam. "Misschien ben ik gewoon nog beter geworden." Op zijn veertigste is Ibrahimovic de mentor bij de koploper, met veelal jonge spelers in de gelederen. Niemand gaf een stuiver voor de titelkansen, benadrukte technisch directeur Paolo Maldini deze week nog maar eens. "Aan het begin van het seizoen werden we nog niet eens gezien als een ploeg voor de topvier", aldus Maldini na de miraculeuze ontsnapping in blessuretijd bij Lazio, de zoveelste dit seizoen. "Dat heeft ons zeker gemotiveerd. De cijfers spreken voor zich." Milan nu de favoriet Met nog vier wedstrijden te gaan is de voorsprong van Milan op Internazionale twee punten. Met bovendien een beter onderling resultaat, dat de doorslag geeft bij een gelijke eindstand.

Het resterende programma van AC Milan en Inter - NOS

Internazionale is de regerend kampioen, die topscorer Romelu Lukaku voor een bedrag van 115 miljoen euro naar Chelsea zag vertrekken. Voor amper een procent van die transfersom werd veteraan Edin Dzeko als vervanger gehaald. 'Un poquito' Dumfries Rechtsback Denzel Dumfries was een van de topaankopen. De Oranje-international kwam voor ongeveer 15 miljoen euro over van PSV. Bij zijn presentatie wilde hij meteen een goede beurt maken. Op de vraag of hij al een beetje Italiaans spreekt, antwoordde Dumfries - in het Spaans - "Un poquito". Naast Stefan de Vrij is Dumfries inmiddels een zekerheidje in de defensie en heeft hij de harten met zijn energieke spel allang veroverd. En zijn lach kennen ze inmiddels ook in Italië. "Maar alleen op het veld trek ik op een of andere manier altijd een ernstig gezicht."

Denzel Dumfries bij Inter - Pro Shots

Zeker met Hakan Çalhanoglu heeft Dumfries een klik, de Turkse spelverdeler die transfervrij overkwam van de Milanese rivaal. "We hebben veel plezier in de kleedkamer", aldus Dumfries over de sterke teamgeest. "Hij is een topspeler, die dit seizoen erg belangrijk voor ons is." Giroud in voetsporen van zijn idool Toch loopt de grootste seizoensrevelatie in het rood-zwart. Olivier Giroud, de 35-jarige spits die op zijn oude dag allang leek afgeschreven voor de absolute top. Giroud durfde het zelfs aan met rugnummer negen te gaan spelen, net als zijn grote idool en voormalig Milanista Marco van Basten. Het leek een staaltje zelfoverschatting, maar de Fransman bewijst zijn waarde dubbel en dwars met cruciale goals als stand-in voor Ibrahimovic, die vaker dan hem lief is met kwaaltjes begint te kampen.

Olivier Giroud viert zijn treffer tegen Lazio - Pro Shots

Sinds het pensioen van goalgetter Filippo Inzaghi ging een heel rijtje spitsen gebukt onder de druk van de verwachtingen die het shirt met zich meebrengt: van Krzysztof Piatek, Gonzalo Higuain, Luiz Adriano, Fernando Torres, Mattia Destro, Alessandro Matri, Alexandre Pato tot Mario Mandzukic. Giroud heeft Italiaanse voorouders en komt uit Grenoble, prima te berijden vanuit de modestad. Dus zo onlogisch was die transfer helemaal niet voor de spits die met Frankrijk wereldkampioen werd en in dienst van Arsenal stiekem gewoon 105 doelpunten maakte. Waaronder die waanzinnige hakbal op 1 januari 2017 tegen Crystal Palace, de goal die hem een Puskas-award voor mooiste goal van het jaar opleverde..

Zonder schroom droomde Giroud van successen met Milan. "Mike Maignan wordt in de toekomst zeker eerste keeper van het nationale team", was hij stellig. Van Chelsea kende hij Fikayo Tomori ook al, een andere zomeraankoop. Het zou allemaal best wel eens op zijn plek kunnen vallen, zo beweerde Giroud. Titelkansen Inter verdampen De titel leek desondanks een prooi te worden voor Inter, dat lange tijd royaal aan de leiding ging. Maar in het nieuwe jaar kwam de klad erin, met als dieptepunt het inhaalduel van deze week bij Bologna, dat mede door de blunderende reservedoelman Ionut Radu met 2-1 verloren werd. "Er heerst een bitter gevoel bij ons", omschrijft trainer Simone Inzaghi de stemming. "Nu we ons lot niet meer in eigen hand hebben, zullen we moeten kijken wat Milan gaat doen. Zelf moeten we al onze wedstrijden winnen." Zowel Inzaghi als zijn Milan-collega Stefano Pioli is als trainer nog nooit kampioen van Italië geworden. En mocht in het bijna onwaarschijnlijke scenario toch Napoli de scudetto winnen, geldt dat daar ook voor oudgediende Luciano Spalletti.

AC Milan-trainer Stefano Pioli en Internazionale-coach Simone Inzaghi. - Pro Shots

Natuurlijk is de opmars van de Milanese ploegen ook te danken aan de ineenstorting van Juventus. Ondanks de aanwezigheid van afmakers van de buitencategorie speelt de Oude Dame na negen opeenvolgende kampioenschappen voor het tweede jaar op rij geen rol van betekenis. Met Cristiano Ronaldo lukte het vorig jaar al niet. En ook voor de peperdure Dusan Vlahovic, deze winter overgenomen van Fiorentina, was het gat met de top te groot om te dichten. De missie van Zlatan Toch is ook Zlatan Ibrahimovic niet meer de superspits van weleer. Hij kwam begin 2020 met maar één missie naar Milaan, namelijk de club voor het eerst sinds 2011 weer een landstitel bezorgen.

7 mei 2011: Zlatan Ibrahimovic is met AC Milan kampioen van Italië geworden - AFP