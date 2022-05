Holocaust-overlevende: 'Russisch oorlogsgeweld lijkt op geweld nazi-Duitsland'

De 91-jarige Holocaustoverlever Irene Butter ziet die parallellen ook. "Het is een herhaling van één iemand die de macht grijpt en van de wereld die niet in staat is het tegen te houden", zegt ze in een interview met Nieuwsuur. "We hebben niet geleerd de vernietiging van mensenlevens te voorkomen."

'Dat we niet weten hoe we dit moeten veranderen, is erg deprimerend' - NOS

Butter wordt in 1930 geboren in Duitsland, maar haar familie verhuist in 1937 naar Nederland om het naziregime te ontvluchten. Nadat de Duitsers Nederland in mei 1940 bezetten, verslechteren de leefomstandigheden voor Joden snel.

Toen ze zo'n vier maanden in Westerbork zaten, kregen ze een pakketje, zegt Butter. "Dat pakketje bevatte Ecuadoraanse paspoorten. Dat was een ongelooflijke verrassing. Dat was misschien wel de enige keer dat ik een glimlach zag op het gezicht van m'n ouders."

In 1943 wordt de familie opgepakt en naar Kamp Westerbork overgebracht. Butter: "Tegen de tijd dat we gedeporteerd werden hadden we die paspoorten al opgegeven."

"Toen de trein begon te rijden, dachten we dat het een droom was", zegt Butter. "Dat we met z'n vieren ontsnapten aan die hel. Samen. En toen, de tweede nacht in de trein, en dat is de grote tragedie in mijn leven, ging m'n vader dood. Hij had alles gedaan om ons gezin te redden. We waren vlakbij de vrijheid, maar hij redde het zelf niet."

Kort daarna arriveren ze met z'n drieën in het Zwitserse St. Gallen, waar Irenes moeder en broer direct worden opgenomen in het ziekenhuis. Butter moet, uitgemergeld en in haar eentje, meteen doorreizen. Via Marseille komt ze terecht in een vluchtelingenkamp in Algerije. Eind 1945 kan ze pas naar de enige familie die ze nog heeft, in de Verenigde Staten. Hier wordt ze herenigd met haar moeder en broer.

Roeping

Butter bouwt na de oorlog een bestaan op in Ann Arbor, vlakbij Detroit. Aan de universiteit van Michigan wordt ze hoogleraar publieke gezondheid. Sinds de jaren 80 geeft ze lezingen en zet ze zich in voor de vrede. "Het is m'n roeping om dit zo lang mogelijk te blijven doen, want ik hoop dat we van het verleden te kunnen leren."

Haar belangrijkste boodschap: wees geen passieve toeschouwer. "Als mensen dingen zien die verkeerd en onrechtvaardig zijn, moeten ze er iets van zeggen. Niet aan de zijlijn blijven staan. Dan zouden dingen zich misschien niet herhalen."