Schiphol verwacht nog drukkere dag dan gisteren: 'Lange wachtrijen, kom op tijd'

Het wordt vandaag nog drukker dan gisteren op Schiphol. Het is meivakantie, en de luchthaven heeft kampen met een personeelstekort. Dat leidt al dagen tot lange wachttijden op de luchthaven.

"Vanochtend hebben we een goede opstart gehad. We zien dat het nu al druk is. Er zijn lange rijen, maar het is nog beheersbaar", zegt een woordvoerder even voor 09.00 uur. Het piekmoment ligt vandaag tussen 10.00 uur en 16.00 uur.

Er is gisteravond tot laat met luchtvaarmaatschappijen overlegd om maatregelen te nemen om de drukte te kunnen terugdringen. Dat heeft niet tot nieuwe afspraken geleid. Schiphol streefde vandaag naar 5800 minder passagiers om de werkdruk bij het personeel te verlichten. Dit is niet gelukt, zegt een woordvoerder.

'Kleine beetjes helpen'

De luchthaven hoopte dat er een aantal vluchten aan Rotterdam The Hague Airport konden worden uitbesteed. Dat is uiteindelijk met twee vluchten gelukt: een van Transavia en een van Corendon. "Alle kleine beetjes helpen", zegt de woordvoerder van Schiphol hierover. "We moeten nu roeien met de riemen die we hebben."

De luchthaven adviseert reizigers om op tijd naar de luchthaven te komen, zoals luchtvaartmaatschappijen ook adviseren. De luchthaven gaat vandaag uit van zo'n 70.000 vertrekkende passagiers.

Gisteren moesten sommige passagiers twee uur wachten voor zij door de security konden, zei Operationeel directeur Patricia Vitalis gisteren. Met het oog op de vakantieperiode had Schiphol aan vliegmaatschappijen gevraagd om vluchten om te boeken. KLM gaf daar gehoor aan en schrapte dit weekend al zeker 47 vluchten. Dat gaf enigszins verlichting, aldus Vitalis.

De brandweer deelde flesjes water uit aan passagiers die buiten stonden te wachten: