Naomi Judd (76) overleden, dag voor toetreding in Country Music Hall of Fame

De Amerikaanse zangeres Naomi Judd is op 76-jarige leeftijd overleden, een dag voordat ze zou worden opgenomen in de Country Music Hall of Fame in Nashville. Judd vormde in de jaren 80 en 90 met haar dochter Wynonna het duo The Judds.

"We zijn uit het veld geslagen. We moeten omgaan met diepe rouw", laten Wynonna en haar zus, actrice Ashley Judd, weten. "Dit is voor ons onbekend terrein."

De zussen zeggen niet waaraan hun moeder is overleden, alleen dat ze hun "prachtige moeder zijn verloren aan een geestesziekte". Verder vraagt de familie hun privacy te respecteren.