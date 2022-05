Jordi Cruijff wuift Ajax-geruchten weg en werkt in Barcelona aan grote renovatie

Malta, Cyprus, Israël, China, Ecuador en opnieuw China. Jordi Cruijff ging na zijn spelersloopbaan de hele wereld over. Maar nu is hij weer thuis. In Barcelona. De stad waar hij opgroeide en zijn eerste meters maakte als profvoetballer. "Ik heb de laatste vier, vijf jaar bijna elk jaar wel gesprekken gehad met Barcelona. Alleen, soms moet je het juiste gevoel krijgen. Dat je denkt: dit is wél het moment." Dat moment was afgelopen zomer. Cruijff werd aangesteld als technisch adviseur bij FC Barcelona, de club waar hij 25 jaar geleden afzwaaide als speler. "Ik heb het naar mijn zin hier, maar het is natuurlijk geen makkelijke situatie", zegt Cruijff ook gelijk.

Jordi Cruijff - NOS

De 48-jarige Cruijff kwam binnen in de zomer dat de Catalaanse club in de fik stond. Door jarenlang financieel wanbeleid was de schuld opgelopen tot 1,3 miljard euro en zag FC Barcelona zich genoodzaakt om afscheid te nemen van clublegende Lionel Messi. In plaats van geld uitgeven aan spelers moest er worden bezuinigd. Een grote uitdaging dus voor Cruijff, die daardoor creatief moest zijn. "Ik houd daar ook wel van, maar als het iets makkelijker was geweest, dan was het ook geen straf", zegt hij met een glimlach. Strenge regels Iets wat hij maar moeilijk kan begrijpen, zijn de strenge regels die de Spaanse competitie erop nahoudt. Met deze Financial Fair Play-regels wordt de bestedingsruimte van clubs met schulden flink ingeperkt. Zo moest het salarisplafond van Barcelona omlaag van 382 naar 98 miljoen euro. In onderstaande video leggen we uit hoe de schuldenlast van FC Barcelona ontstond:

"Die regels zijn veel strenger dan de Europese. Dat is heel ingewikkeld om te begrijpen. Ik heb zelf ook een paar uur met specialisten gezeten om het concept precies te begrijpen." FC Barcelona kon voorheen elke zomer een aantal topspelers binnenhalen. Ook al trok het deze winter nog wel de portemonnee voor Ferran Torres (55 miljoen euro), de tijden van de hele grote aankopen zijn voorbij. "De ideale situatie van vijf jaar geleden, waarbij je gewoon de twee beste spelers kon kopen, dat is nu heel moeilijk." Toch ziet Cruijff kansen en dan met name vanwege de naam van de club. "Iedereen weet dat het een financieel offer zal zijn, maar nog steeds willen spelers hier heel graag heen komen. Je merkt dat zelfs spelers die bij clubs zitten waarbij de kans op Champions League-winst groter is toch naar ons willen komen. Dat is heel speciaal." Grote renovatie Samen met trainer Xavi Hernández en directeur Mateu Alemany begint Cruijff deze zomer aan een grote renovatie in Catalonië. Het drietal houdt vast aan eigen jeugdspelers, zoals Pedri en Gavi, en kijkt met een creatieve blik naar wat er mogelijk is op de transfermarkt. "Je kan niet echt aan een vijfjarenplan denken. Je moet kijken naar hoe je de selectie nu al sterk kan maken voor volgend seizoen. Als je geen geld hebt, dan kom je niet altijd in ideale situaties terecht."

Jordi Cruijff met Joan Laporta en aankoop Pierre Emerick Aubameyang - Getty