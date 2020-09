Schipper voorkomt ternauwernood botsing met brug

Een containerschip is in Zwolle bijna tegen de Twistvlietbrug gevaren. De schipper vergiste zich en zette koers op een deel van de brug dat niet open kan.

Hij kreeg net op tijd in de gaten dat zijn schip te hoog was en maakte een noodstop door vol in z'n achteruit te gaan. Te zien is dat het anker ook nog is uitgegooid.

Het schip kwam vlak voor de brug stil te liggen, zo is op deze beelden te zien: