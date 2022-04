Volleyballers Dynamo winnen ook tweede finaleduel van Orion

De volleyballers van Draisma Dynamo zijn in de best-of-5-finale van de play-offs om de landstitel op een 2-0 voorsprong gekomen. In Apeldoorn werd Orion ook in het tweede duel met 3-1 aan de kant gezet: 23-25, 34-32, 25-19, 25-14.

Voor Orion lijkt een geweldig seizoen net iets te lang te duren: het verloor achtereenvolgens zijn laatste duel in de kampioenspoule, de bekerfinale en het eerste finaleduel van de play-offs.

Aanvankelijk leek de vierde nederlaag op rij nog ver weg, maar nadat de ploeg van coach Dirk Sparidans in de tweede set vijf setpoints onbenut had gelaten, ging het toch weer mis.

Dynamo sloeg op zijn vijfde setpoint wel toe, waarna Orion in de derde en vierde set werd weggemept.