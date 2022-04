Tiental Heracles pakt zwaarbevochten punt in streekderby tegen Twente

Heracles Almelo heeft in een felle en soms grimmige derby tegen FC Twente ondanks een vroege rode kaart een punt gepakt: 1-1. Anas Ouahim werd na een harde charge op Dimitrios Limnios al in de zestiende minuut van het veld gestuurd en daardoor speelde de thuisploeg lang met een man minder.

In de tweede helft bleef het tiental van Heracles bijzonder gevaarlijk en hadden Bakis, Emil Hansson, Luca de la Torre en Giacomo Quagliata de 2-1 op hun schoen. Aan de andere kant was FC Twente via onder anderen Michel Vlap dreigend.

De 1-1 stand bleef ondanks de hectische laatste minuten en een opstootje op het scorebord staan. Na het laatste fluitsignaal in Almelo klonk gejuich van de Heracles-fans. Het was duidelijk wie de morele winnaar was in de derby.