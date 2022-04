Ajax zet met zege op PEC Zwolle volgende stap richting landstitel

Na de moeizame zeges op Sparta (2-1) en NEC (0-1) heeft Ajax thuis tegen PEC Zwolle opnieuw niet overtuigd, maar wel met ruime cijfers gewonnen: 3-0. Daarmee komen de Amsterdammers weer een stap dichter bij de 36ste landstitel.

Met Noussair Mazraoui, Lisandro Martínez en Perr Schuurs geblesseerd en Devyne Rensch net hersteld, was het puzzelen voor Erik ten Hag tegen PEC Zwolle. De Ajax-coach koos voor de 18-jarige Youri Regeer op rechtsback. Het was zijn debuut in de eredivisie. Hij deed al wel twee keer mee in de KNVB-beker.

Toen Regeer op 18 augustus 2003 werd geboren, had collega Maarten Stekelenburg eerste eredivisiewedstrijd gespeeld, precies een jaar eerder zelfs. Stekelenburg werd tegen PEC al snel wakker geschud, toen de doelman een voorzet verkeerd inschatte en Chardi Landu van dichtbij over het doel kopte.

Record en prachtgoal Tadic

Gezien de matige vorm waarin Ajax al weken steekt, hoopte Zwolle dat er iets te halen viel in de Johan Cruijff Arena. De bezoekers verstopten zich dan ook niet. In een door Ten Hag uitgedokterd 4-4-2-systeem had Ajax in het eerste half uur een overwicht, maar werd de thuisploeg niet echt gevaarlijk.

Met een prachtgoal brak Dusan Tadic de wedstrijd open. Kenneth Taylor gaf een wat hoge pass, Tadic liet de bal een keer stuiteren en haalde haalde daarna uit. PEC-keeper Kostas Lamprou was kansloos op de volley van de Serviër.