Wonder van Wolfsburg blijft uit voor Oranjevrouwen, wel eerherstel tegen Barcelona

Een wonder was nodig om de finale van de Champions League te bereiken, dat wisten de Oranje-internationals van VfL Wolfsburg maar al te goed. Maar reken maar dat Dominique Janssen, Jill Roord, Lynn Wilms, Shanice van de Sanden en Joëlle Smits uit waren op eerherstel na de 5-1 nederlaag in de heenwedstrijd. Dat eerherstel kwam er ook, want de Duitse topclub won met 2-0 en bracht Barcelona zo de eerste nederlaag in 46 duels toe. Maar de Catalaanse ploeg van Lieke Martens krijgt op 21 mei in Turijn de kans om de Champions League-titel te verdedigen.

Barcelona dominant Bevangen door zenuwen ging VfL Wolfsburg vorige week voor 91.000 toeschouwers in Camp Nou met liefst 5-1 onderuit. Zo'n vaart liep het nu niet, al was het kwaliteitsverschil ook vooral voor rust groot. De eerste kans was nog voor Wolfsburg, waar met Dominique Janssen, Jill Roord en Lynn Wilms drie van de vijf Oranje-internationals in de basis begonnen, maar daarna nam Barcelona het heft stevig in handen.

Dominique Janssen snoept Aitana Bonmatí de bal af. - AFP

De geblesseerde Lieke Martens zag vanaf de tribune hoe haar teamgenoten slordig om gingen met de reeks aan kansen. De beste kans voor rust was zelfs voor Roord, die na een slimme pass van de Poolse Ewa Pajor opeens vrij voor doelvrouw Sandra Paños opdook. Roord mikte de bal echter in de handen van de Spaanse goalie.

Hoop in Duitse harten Twee minuten na rust kwam Wolfsburg verrassend op voorsprong via topscorer Tabea Waßmuth. Een afgeslagen vrije trap kwam voor de voeten van Waßmuth, die vanaf de rand van de zestien Paños kansloos liet en zo haar tiende treffer in tien Champions League-duels liet noteren. Even later gingen de 20.000 toeschouwers toch wat meer op het puntje van de stoel zitten, want Jill Roord schoot haar ploeg met een droge schuiver zowaar op 2-0. Voor Roord was het al haar vijfde deze Europese campagne.

Wereldvoetbalster van het Jaar Alexia Putellas is boos na de 2-0 van Jill Roord voor Wolfsburg. - EPA

Pajor kreeg zelfs nog een kans op 3-0, maar zover liet Barcelona het niet komen. Slotoffensief zonder Roord Wolfsburg-trainer Tommy Stroot, vorig seizoen nog kampioen met FC Twente, haalde Roord naar de kant voor Duits international Alexandra Popp. En ook het spelbeeld veranderde. De koploper in de Duitse Bundesliga moest weer terug, maar zowel Wilms als Janssen speelden een prima wedstrijd en hielden het aantal kansen beperkt.

Voormalig FC Twente-coach Tommy Stroot langs de lijn bij VfL Wolfsburg tegen Barcelona. - AFP