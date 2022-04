'Raiola was volledig onaangepaste einzelgänger en dacht echt alleen aan de spelers'

De in Haarlem geboren Raiola werd bekend door zijn nietsontziende stijl van onderhandelen en zakendoen, die hem veel vrienden maar minstens net zo veel vijanden in de voetbalwereld opleverde.

Hoe groot is de betekenis van het overlijden van Raiola in het internationale voetbal?

"De schok is heel groot. De status en bekendheid van voetbalagenten is in de laatste jaren enorm toegenomen. Raiola behoorde zeker tot de allergrootste namen, samen met bijvoorbeeld de Portugees Jorge Mendes.

Het is wereldwijd hoofdnieuws, in alle internationale media. Van Zlatan Ibrahimovic tot Erling Haaland: verschillende generaties wereldsterren wilden met hem werken.

Ik denk dat hij in Nederland iets kritischer werd bekeken dan in het buitenland. Juist in Nederland kwam hij lange tijd best weinig in de pers: Raiola had een Italiaanse achtergrond en woonde in het buitenland. Misschien dat hij daarom buiten Nederland juist ook groter is."

Hoe typeer je de aanpak van Raiola in de begeleiding van spelers en hun miljoenentransfers?

"Raiola had volledig maling aan de clubs. Hij dacht wat dat betreft echt alleen aan de spelers. Voor zijn cliënten was hij 24/7 beschikbaar. Hij regelde letterlijk alles, tot op het kleinste detail.

Hij was een erg aparte denker. Zo werkte hij niet met contracten, in tegenstelling tot andere agenten. Spelers waren in principe vrij om op ieder moment bij hem weg te gaan. Toch gebeurde dat niet vaak.