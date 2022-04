Verlies voor kampioen Bayern en Dortmund, ondanks hattrick en record Haaland

Ondanks de nederlaag Haaland reden om toch met een tevreden gevoel op het duel terugkijken. Dankzij zijn drie doelpunten kwam de 21-jarige Noor op in totaal 61 stuks in de Bundesliga. Hij heeft daar slechts 65 wedstrijden voor nodig gehad: een nieuw record.

Het oude was tot zaterdag in handen van Friedhelm Konietzka, die ook voor Dortmund speelde. Hij maakte in 1966 zijn zestigste treffer in de Bundesliga in zijn 76ste duel.