Real Madrid stelt met ruime zege op Espanyol 35ste landtitel veilig

Real Madrid heeft in eigen huis z'n 35ste landstitel veiliggesteld. De Spaanse grootmacht had in speelronde 34 (van de 38) aan een punt genoeg om het kampioenschap te mogen gaan vieren, maar liet het daar tegen Espanyol niet op aankomen: 4-0. De Koninklijke neemt de titel over van stadgenoot Atlético. Omdat Real kon teren op een ruime voorsprong op de achtervolgers Barcelona, Sevilla en Atletico Madrid permitteerde Real-trainer Carlo Ancelotti het zich met het oog op de Champions League-clash met Manchester City van komende dinsdag een 'B-ploeg' het veld in te sturen. Van het elftal dat afgelopen week de uitwedstrijd in de halve finale tegen City (4-3 voor de Engelse formatie) was begonnen, stonden alleen doelman Thibaut Courtois, Rodrygo en Luka Modric, die ondanks zijn 36 jaar gewoon nog voor een jaar heeft bijgetekend in Madrid, ook tegen Espanyol in de basis. Braziliaans onderonsje Topscorer Karim Benzema en Vinícius Júnior, de doelpuntenmakers in Manchester, behoorden tot de spelers die het beginsignaal vanaf de bank meemaakten. Zij zagen hoe Real het initiatief naar zich toetrok en Mariano Diaz na een klein kwartier met een kopbal van dichtbij de paal trof. Middenmoter Espanyol, met oud-Feyenoorder Tony Vilhena in de gelederen, stelde daar slechts enkele gevaarloze afstandsschoten tegenover.

Carlo Ancelotti - AFP

Een Braziliaans onderonsje bracht de thuisploeg na een halfuur op 1-0. Gelegenheidsaanvoerder Marcello, na zestien jaar bezig aan zijn laatste weken bij Real Madrid, bracht Rodrygo met succes in stelling. De doelpuntenmaker zorgde na voorbereidend werk van Mariano, die Yangel Herrera de bal ontfutselde, ook voor de 2-0 ruststand. Het kansloze Espanyol, dat sinds april 1996 niet meer in Bernabéu had gewonnen, kreeg na de pauze nog meer treffers te verwerken. Marco Asensio en invaller Karim Benzema, met zijn 26ste van het seizoen, tilden de score naar 4-0. Dankzij de Spaanse titel heeft Carlo Ancelotti nu als eerste trainer succes geboekt in alle vijf grote competities. Eerder vierde de 62-jarige Italiaan kampioenschappen in Italië (AC Milan in 2004), Engeland (Chelsea in 2010), Frankrijk (Paris Saint-Germain in 2013) en Duitsland (Bayern München in 2017). Nederlaag Villarreal Eerder op de dag ging Villarreal onderuit op bezoek bij Alavés. De tweede Spaanse halvefinalist in de Champions League gaf met oog op de return tegen Liverpool van aankomende dinsdag meerdere spelers rust. Geen Giovani Lo Celso, geen Raul Albiol, geen Arnaut Danjuma. Binnen een half uur stond Villarreal met 2-0 achter, Ondanks een snelle aansluitingstreffer (2-1) direct na rust door een blunder van Alavés-keeper Fernando Pacheco, kon Villarreal een nederlaag niet voorkomen.