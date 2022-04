FC Emmen viert kampioenschap met rondrit en huldiging

De enige Drentse profvoetbalclub was wel toe aan een feestje. In een paar jaar tijd promoveren, het eredivisieschap prolongeren, degraderen, wéér promoveren en nu ook kampioen worden (van de Keuken Kampioen Divisie); het kan snel gaan in Emmen, schrijft RTV Drenthe .

Enige smet op de feestvreugde leek het verbod van de gemeente om vanmiddag een jubelrondrit door het centrum te maken. De gemeente was bang voor gedoe. In 2009 werd amateurclub WKE, ook uit Emmen, kampioen van de zondagamateurs/hoofdklasse. De ploeg ging op de platte kar door het centrum. Daarbij zou een onveilige situatie zijn ontstaan, zei de gemeente.

Trainer Lukkien is blij met de rit, en trots op zijn selectie. Maar hij kijkt ook alweer verder vooruit. Naar de bouw van een nieuw stadion bijvoorbeeld, want de Oude Meerdijk is leuk, sfeervol en immer uitverkocht. Maar het huidige stadionnetje is vooral klein. Een eredivisieclub verdient een eredivisiestadion, vindt de trainer.

Linkerrijtje in eredivisie

De plannen voor nieuwbouw liggen er, nu hoopt Lukkien dat er snel geld op tafel komt. Dan is alles mogelijk, zegt hij: "Ik wil verder bouwen aan deze club en dat kan, zo is mijn mening, als we een nieuw stadion krijgen. En wie weet kunnen we dan naar het linkerrijtje in de eredivisie."