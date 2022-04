Pornokijkende parlementariër vertrekt uit Brits Lagerhuis

De Britse parlementariër Neil Parish van de Conservatieve Partij is opgestapt. Het parlementslid heeft toegegeven dat hij twee keer porno heeft gekeken op zijn telefoon in het Britse Lagerhuis.

Parish was al door zijn partij geschorst. "De woede die ik heb opgeroepen en de schade die ik mijn familie en mijn kiesdistrict berokken, betekenen dat ik niet door kan gaan", zegt hij een interview met de BBC. Volgens hem was het "een moment van zwakte". "Ik ben er niet trots op."

Tractorwebsite

Parish, die ook boer is, zegt dat hij per ongeluk op de pornosite terechtkwam. Hij was op zoek naar tractoren op een website met een soortgelijke naam als de pornosite. Hij keek er even naar, en later keek hij bij een vergadering in het parlement opnieuw.

"En dat was de grootste fout", zegt hij. "Dat was opzettelijk." Parish zegt dat hij niet met smoesjes zal komen. "Wat ik deed was absoluut, enorm fout."

Twee vrouwelijke parlementariërs hadden over Parish geklaagd. De Conservatieve premier Johnson noemde het gedrag van Parish onacceptabel. Eerder deze week meldden Britse media dat een vrouwelijke minister een mannelijke collega porno had zien kijken in het parlement. Toen was nog niet duidelijk dat het om Parish ging.