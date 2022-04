De Vaandeldrager van Rembrandt gaat op tournee en is in alle provincies te zien

De Vaandeldrager van Rembrandt is vanaf vandaag te bezichtigen voor publiek. Het topstuk dat vorig jaar voor 175 miljoen euro werd aangekocht, is te bekijken in het het Fries Museum. Daarna gaat het werk op tournee; het zal de komende tijd in alle provincies te zien zijn.

Het stuk werd aangekocht met geld van de Nederlandse Staat en de Vereniging Rembrandt en het Rijksmuseum Fonds. Het Rijksmuseum wil nu zoveel mogelijk geïnteresseerden de kans geven het werk te bekijken. De komende tijd verhuist het doek dan ook van museum naar museum. Elk van de twaalf musea biedt ten minste één dag gratis toegang aan, daarna komt het permanent in Amsterdam te hangen.

"Iedereen heeft eraan bijgedragen om het schilderij te kopen, het is met belastinggeld gefinancierd. Daarom willen we naar de mensen toe komen, in plaats van dat de mensen naar het schilderij toe moeten. We willen dat mensen voelen dat het schilderij van en voor iedereen is", aldus het Rijksmuseum.

Het werk was vandaag gratis te zien in het Fries Museum en trok daar veel bekijks: