Opnieuw drukke dag op Schiphol, komende dagen mogelijk meer vluchten geschrapt

Schiphol blikt opnieuw terug op een "ontzettend drukke dag". Door de meivakantie en het grote personeelstekort stonden er eerder vandaag lange rijen op de luchthaven. Op de drukste momenten moesten passagiers buiten met hun koffers wachten. Op sociale media zijn rijen van tientallen meters te zien.

Sommige passagiers moesten twee uur wachten voor zij door de security konden, zegt operationeel directeur Patricia Vitalis. "Maar ik kan me goed voorstellen dat het nog langer is geweest." Wel zegt Vitalis dat de drukte vandaag over z'n piek heen is.

Met het oog op de vakantieperiode had Schiphol aan vliegmaatschappijen gevraagd om vluchten te schrappen. KLM gaf daar gehoor aan en schrapte voor vandaag en morgen zeker 47 vluchten. Dat gaf enigszins verlichting, aldus Vitalis.

Ze sluit niet uit dat er de komende dagen opnieuw vluchten geannuleerd zullen worden, om de drukte te bolwerken. Schiphol is daar nog met de luchtvaartmaatschappijen over in gesprek. "Alle beetjes helpen nu", zegt Vitalis. "De vluchten die eruit zijn gehaald en passagiers die daardoor niet zijn gekomen, hebben ervoor gezorgd dat het op de drukste momenten beheersbaar bleef."

Personeelstekorten

De luchthaven voert onder meer personeelstekorten aan als reden voor de extreme drukte. Zowel bij de beveiliging, de bagage-afhandelaars als het vliegpersoneel van de maatschappijen zijn grote tekorten. En die zijn niet zomaar opgelost, zegt operationeel directeur Vitalis.

Reizigers die nog moeten vertrekken, moeten de komende week dan ook rekening houden met drukte. Schiphol verwacht vanwege de meivakantie - die nog een week duurt - nog veel vertrekkende passagiers, met name morgen en maandag.

Het is al dagen druk op Schiphol. Vorig weekend ontstonden er chaotische taferelen op de luchthaven, mede door een onaangekondigde staking van bagage-afhandelaars van KLM. Zij zijn ontevreden over de arbeidsomstandigheden en hun salaris. Tientallen vluchten werden uiteindelijk geschrapt, afritten naar de luchthaven werden tijdelijk gesloten en terminals waren overvol.

Zomervakantie

Voor de zomervakantie is de prognose iets beter, zegt Vitalis. "In de zomervakantie is er meer spreiding, terwijl iedereen in de meivakantie op hetzelfde moment vertrekt." Maar ook voor die periode geldt dat reizigers rekening moeten houden met lange rijen. "Mocht je nog kunnen omboeken, dan adviseren wij dat te doen", zegt Vitalis. "Kom doordeweeks en reis niet van vrijdag tot en met maandag."