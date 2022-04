Morgen opnieuw drukke dag op Schiphol, waarschijnlijk meer vluchten geschrapt

Sommige passagiers moesten twee uur wachten voor zij door de security konden, zegt Vitalis. "Maar ik kan me goed voorstellen dat het nog langer is geweest."

Daarnaast hoopt de luchthaven vluchten aan Rotterdam The Hague Airport uit te kunnen besteden. Tot nu toe is dat met twee vluchten gelukt: een van Transavia en een van Corendon. "Alle kleine beetjes helpen", zegt een woordvoerder van Schiphol hierover.

Schiphol is met vliegtuigmaatschappijen in overleg over het omboeken van vluchten, bevestigt een woordvoerder. De luchthaven streeft ernaar het aantal passagiers morgen met 5800 passagiers naar beneden te brengen.

Het is al dagen druk op Schiphol. Vorig weekend ontstonden er chaotische taferelen op de luchthaven, mede door een onaangekondigde staking van bagage-afhandelaars van KLM. Zij zijn ontevreden over de arbeidsomstandigheden en hun salaris. Tientallen vluchten werden uiteindelijk geschrapt, afritten naar de luchthaven werden tijdelijk gesloten en terminals waren overvol.

Zomervakantie

Voor de zomervakantie is de prognose iets beter, zegt Vitalis. "In de zomervakantie is er meer spreiding, terwijl iedereen in de meivakantie op hetzelfde moment vertrekt." Maar ook voor die periode geldt dat reizigers rekening moeten houden met lange rijen. "Mocht je nog kunnen omboeken, dan adviseren wij dat te doen", zegt Vitalis. "Kom doordeweeks en reis niet van vrijdag tot en met maandag."